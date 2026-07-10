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НовостиОбщество10 июля 2026 13:34

В Тамбовской области прокуратура объявила предостережение подрядчику, который так и не приступил к ремонту двора

Работы на объекте начались только после вмешательства надзорного ведомства
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратурой Мучкапского района выявлены нарушения при реализации национальных проектов.

10 марта 2026 года администрация округа заключила контракт на благоустройство дворовой территории на улице Заводской, 73 в поселке Мучкапский. Завершение работ было запланировано на 31 августа 2026 года. Однако подрядчик так и не приступил к работам.

- Спустя более чем три месяца с даты заключения контракта, техническая готовность объекта составляла 0%, - отметили в прокуратуре Мучкапского района.

Данная ситуация грозила срывом сроков исполнения контрактных обязательств. В связи с этим подрядчику было объявлено предостережение.

В настоящее время фирма наконец приступила к выполнению работ. Ход исполнения контракта проконтролирует надзорное ведомство.