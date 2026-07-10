В Тамбовской области прокуратура объявила предостережение подрядчику, который так и не приступил к ремонту двора

Прокуратурой Мучкапского района выявлены нарушения при реализации национальных проектов.

10 марта 2026 года администрация округа заключила контракт на благоустройство дворовой территории на улице Заводской, 73 в поселке Мучкапский. Завершение работ было запланировано на 31 августа 2026 года. Однако подрядчик так и не приступил к работам.

- Спустя более чем три месяца с даты заключения контракта, техническая готовность объекта составляла 0%, - отметили в прокуратуре Мучкапского района.

Данная ситуация грозила срывом сроков исполнения контрактных обязательств. В связи с этим подрядчику было объявлено предостережение.

В настоящее время фирма наконец приступила к выполнению работ. Ход исполнения контракта проконтролирует надзорное ведомство.