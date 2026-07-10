В Тамбовской области Роспотребнадзор забраковал 11 пляжей

В Тамбове Роспотребнадзор запретил купание на трех пляжах. По данным ведомства, в областном центре не соответствует нормативам вода в следующих местах отдыха:

- пляж «Парус» на левом берегу канала Цны в районе Набережной, 14 (обнаружена кишечная палочка и другие вредные микроорганизмы),

- пляж «Детский» на правом берегу канала Цны в районе парка Дружбы (кишечная палочка),

- пляж «Пригородный» на Цне в районе МНТК «Микрохирургия глаза» (энтерококки).

В Тамбовском округе на двух пляжах обнаружены яйца паразитов:

- река Мошляйка в Тулиновке (Набережная, 7-25),

- пруд «Новолядинский» в Новой Ляде (Стахановская, 20).

В Моршанске вредные микроорганизмы выявлены на двух пляжах реки Цны, расположенных по следующим адресам:

- Садовая, 17,

- Свободная, 27.

В Рассказовском округе не рекомендуется заходить в воду трех местах отдыха:

- река Пичера в селе Пичер,

- пруд Семенов лог в селе Никольское,

- пруд Коптевский в селе Коптево.

- По результатам лабораторных исследований одна проба почвы не соответствует гигиеническим нормативам, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.

Речь идет о пляже «Детский» на реке Лесной Воронеж в Мичуринске.