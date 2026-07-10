Во время проведения фестиваля «Вишневарово» в Уварово введут ограничения движения

Во время проведения фестиваля «Вишневарово» в городе ограничат движение транспорта.

10 июля до 18.00 час. - по улице Шоссейная от перекрёстка улицы Шоссейная с переулком Больничный до перекрёстка улицы Шоссейная с улицей Октябрьская;

10 июля с 18.00 час. по 12 июля 10.00 час. - по улице Шоссейная от перекрёстка улицы Шоссейная с пер. Больничный до перекрёстка улицы Шоссейная с объездной дорогой 2 мкр.;

11 июля с 16.00 час. 30 мин. до 19.00 час. - по улице Шоссейная от перекрёстка улицы Шоссейная с объездной дорогой 2 мкр. до перекрёстка улицы Шоссейная с ул.Интернациональная.

- Движение общественного транспорта во время проведения праздничных мероприятий будет осуществляться по улицам Первомайская и Интернациональная, – сообщает местная администрация.