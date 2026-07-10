Житель Пензенской области насмерть сбил тамбовчанку и скрылся с места происшествия

Полицейские нашли и задержали водителя, который насмерть сбил пешехода. Известно, что 11 июня в моршанскую полицию поступило сообщение от очевидца о дорожно-транспортном происшествии в селе Ивенье Моршанского округа. Сообщалось, что водитель совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия.

На мессто выехала следственно-оперативная группа, а также врачи скорой медицинской помощи. Прибыв на место, они установили, что в результате ДТП пострадала 40-летняя женщина, от полученных травм она скончалась на месте.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по ч.4 ст.264 УК РФ, подозреваемого в аварии объявили в федеральный розыск.

В ходе расследования, машину, участвовавшую в ДТП нашли в селе Отъяссы Сосновского округа, однако водителя в ней не было.

13 июня сотрудниками Краснодарского линейного управления МВД России задержали подозреваемого в наезде. Им оказался 37-летний житель Пензенской области.

- Следствие продолжается, – сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.