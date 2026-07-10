Тамбовчанин заплатил алименты только лившись водительских прав

Тамбовчанин задолжал 8-летней дочери 700 тысяч рублей алиментов и стал фигурантом уголовного дела.

Исполнительное производство в отношении 39-летнего мужчины находилось в Моршанском районном отделении судебных приставов. Тамбовчанин официально не работал и перечислял деньги не полной суммой.

Должника привлекли к административной ответственности и приговорили к 40 часам обязательных работ, но мужчина продолжал игнорировать оплату алиментов. Тогда в отношении тамбовчанина было возбуждено уголовное дело.

Судебный пристав установил, что у должника есть водительское удостоверение, и вынес постановление о временном ограничении действия прав.

- Осознав возможные последствия привлечения к уголовной ответственности, отец оплатил задолженность по алиментам в полном объеме, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

На данный момент мужчина трудоустроен, алименты перечисляются с его заработной платы.