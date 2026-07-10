Сын тамбовчанки тайком оформил кредит на находившуюся в больнице мать

Жительница села Красносвободное сообщила в полицию о подозрительной задолженности по кредиту. Женщина рассказала, что у ее дочери обнаружился долг. При этом сама дочь находилась на лечении в медицинском учреждении и не могла оформить кредит.

Полицейские выяснили, что заем на имя потерпевшей был оформлен через онлайн-банк. Изучив историю операций, они установили, что вход в личный кабинет и подача заявки на кредит были осуществлены с устройства, находившегося в квартире потерпевшей.

- Оказалось, что 25-летний сын потерпевшей, имея доступ к телефону и данным матери, воспользовался ее отсутствием и состоянием, чтобы оформить кредит на ее имя, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Полученные 100 тысяч рублей молодой человек потратил, а долг погашать не планировал.

Возбуждено уголовное дело о краже.