В Тамбовской области оштрафовали сотрудника почты, устроившего пожар на рабочем месте

Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области

Сотрудники государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Тамбовской области завершили проверку по факту возгорания в отделении почты в Моршанском округе.

- Было установлено, что 22 марта в результате нарушений требований пожарной безопасности произошло возгорание вследствие которого было уничтожено имущество отделения почтовой связи, - рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы - начальник отдела административной практики и дознания Главного управления Максим Филимонов.

Специалисты изъяли на месте ЧП фрагменты электрического провода и медную контактную пластину. В итоге экспертиза установила факт нарушения.

Возгорание произошло из-за того, что сотрудник почты оставил включенное в розетку электрооборудование без присмотра.

Должностное лицо оштрафовано на 80 тысяч рублей.