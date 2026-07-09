Тамбовчанин лишился «Nissan X-Trail» из-за долгов по налогам и кредитам

Фото УФССП России по Тамбовской области

В Октябрьском районном отделении судебных приставов города Тамбова возбуждено сводное исполнительное производство в отношении 52-летнего мужчины. Тамбовчанин задолжал 1,1 млн рублей по налоговым и кредитным платежам.

Судебный пристав установил, что неплательщику принадлежит автомобиль марки «Nissan X-Trail». В ходе рейда на машину был наложен арест, ее эвакуировали на спецстоянку.

- Если долг не будет оплачен, автомобиль передадут на принудительную реализацию в счет оплаты долга, - сообщает пресс-служба УФССП России по Тамбовской области.