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НовостиОбщество9 июля 2026 13:48

Тамбовчанин лишился «Nissan X-Trail» из-за долгов по налогам и кредитам

Иномарку отправили на спецстоянку после неуплаты 1,1 млн рублей
Марина МАКОВЛЕВА
Фото УФССП России по Тамбовской области

Фото УФССП России по Тамбовской области

В Октябрьском районном отделении судебных приставов города Тамбова возбуждено сводное исполнительное производство в отношении 52-летнего мужчины. Тамбовчанин задолжал 1,1 млн рублей по налоговым и кредитным платежам.

Судебный пристав установил, что неплательщику принадлежит автомобиль марки «Nissan X-Trail». В ходе рейда на машину был наложен арест, ее эвакуировали на спецстоянку.

- Если долг не будет оплачен, автомобиль передадут на принудительную реализацию в счет оплаты долга, - сообщает пресс-служба УФССП России по Тамбовской области.