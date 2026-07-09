Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 июля 2026 12:47

Тамбовчанин получил условный срок за незаконную рубку берез

Мужчина заплатил в счет возмещения ущерба почти 100 тысяч рублей
Марина МАКОВЛЕВА

Кирсановским районным судом вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в незаконной рубке деревьев в 2025 году.

- Житель Кирсановского муниципального округа незаконно срубил 10 берез в лесополосе, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

Ущерб, причиненный администрации округа, превысил 99 тысяч рублей.

Подсудимый признал вину, раскаялся и возместил материальный ущерб. Его приговорили к 1 году лишения свободы условно.

Бензопила, которой орудовал нарушитель, конфискована в собственность государства.