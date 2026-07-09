Тамбовчанин получил условный срок за незаконную рубку берез

Кирсановским районным судом вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в незаконной рубке деревьев в 2025 году.
- Житель Кирсановского муниципального округа незаконно срубил 10 берез в лесополосе, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.
Ущерб, причиненный администрации округа, превысил 99 тысяч рублей.
Подсудимый признал вину, раскаялся и возместил материальный ущерб. Его приговорили к 1 году лишения свободы условно.
Бензопила, которой орудовал нарушитель, конфискована в собственность государства.