Тамбовчанин пытался пронести мимо кассы товаров на 6 тысяч рублей

Сотрудники вневедомственной охраны города Мичуринска задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в хищении товаров из магазина, расположенного на улице Интернациональной наукограда.

Получив тревожное сообщение с охраняемого объекта, прибывшие росгвардейцы задержали мужчину, который попытался покинуть магазин с различными товарами на сумму более 6 тысяч рублей, минуя кассу. Ранее его остановил персонал торговой точки.

- На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего разбирательства, – сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области.