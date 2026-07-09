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НовостиПроисшествия9 июля 2026 9:57

Тамбовчанина будут судить за пост в соцсети

Подросток опубликовал видеозапись с символикой террористической организации
Марина МАКОВЛЕВА

В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего молодого человека. Его обвиняют в публичной пропаганде терроризма в интернете. Об этом рассказали в СУ СК РФ по региону.

Весной 2025 года обвиняемый разместил в своем личном аккаунте в соцсети видеозапись, демонстрирующую символику запрещенной в России террористической организации.

Преступление было выявлено сотрудниками регионального УФСБ России.

Уголовное дело рассмотрит суд.

- Санкция ч. 2 ст. 205.2 УК РФ предусматривает наказание от штрафа в размере до 1 млн рублей и вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет, - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области