20-летнему тамбовчанину, напавшему на знакомых с ножом, грозит до 12 лет лишения свободы

Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

Следственные органы СК РФ по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего молодого человека. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью.

Ночью 26 апреля 2026 года нетрезвый обвиняемый находился в гостях у знакомого. Парень стал вести себя агрессивно, поэтому один из присутствующих вывел его на улицу.

- Высказывая недовольство, фигурант достал из кармана туристический нож и нанес ему удар в область живота, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

19-летний молодой человек попытался помешать агрессору и также получил несколько ножевых ранений в область груди.

Потерпевшие серьезно пострадали.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Собранные следователями доказательства позволяют направить дело в суд и рассмотрения по существу. Молодому человеку грозит до 12 лет лишения свободы.