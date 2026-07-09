20-летнему тамбовчанину, напавшему на знакомых с ножом, грозит до 12 лет лишения свободы

Следственные органы СК РФ по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего молодого человека. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью.
Ночью 26 апреля 2026 года нетрезвый обвиняемый находился в гостях у знакомого. Парень стал вести себя агрессивно, поэтому один из присутствующих вывел его на улицу.
- Высказывая недовольство, фигурант достал из кармана туристический нож и нанес ему удар в область живота, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.
19-летний молодой человек попытался помешать агрессору и также получил несколько ножевых ранений в область груди.
Потерпевшие серьезно пострадали.
Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Собранные следователями доказательства позволяют направить дело в суд и рассмотрения по существу. Молодому человеку грозит до 12 лет лишения свободы.