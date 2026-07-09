В Тамбовской области вынесли приговор костромичу, который насмерть сбил человека

Мужчина мог предпринять меры, чтобы избежать наезда

В суде вынесли приговор по уголовному делу в отношении 59-летнего жителя Костромы, которого обвиняют в преступлении по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, в ноябре 2025 года мужчина, управляя автобусом марки ГАЗ-32213, на 78 км автодороги «Тамбов-Пенза» – Рассказово – Уварово – Мучкапский сбил пешехода, находящегося на дороге. От полученных травм 70-летний мужчина скончался на месте.

Согласно заключению эксперта, водитель располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода экстренным торможением с остановкой автомобиля до места его расположения на дороге.

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал полностью.

- Уголовное дело направлено в Уваровский районный суд для рассмотрения по существу, – сообщает прокуратура Тамбовской области.

Фото прокуратуры Тамбовской области