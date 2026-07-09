Тамбовчане с начала года оставили 120 сообщений о пьяных водителях

По данным управления ГАИ Тамбовской области, с начала года от жителей региона поступило более 120 сообщений о водителях, управляющих авто в состоянии опьянения. Каждое пятое из них получило подтверждение.

Езда в нетрезвом виде – одно из грубейших нарушений Правил дорожного движения, что нередко приводит к автоавариям с тяжкими последствиями. Также нельзя садиться за руль в болезненном или утомлённом состоянии, под воздействием лекарственных препаратов.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от медицинского освидетельствования предусмотрен административный штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение в течение года наступает уголовная ответственность.

Сообщить о нетрезвом водителе можно по единому номеру телефона 102 (112), а также ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону: 8 (4752) 53-40-67.

По этим же телефонам также можно сообщить о пешеходах, передвигающихся по дорогам в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости без светоотражающих элементов и плохо различимых на проезжей части.