В Тамбове мотоциклист протаранил иномарку: мужчина с тяжелыми травмами находится в больнице

Мотоциклист получил тяжелые травмы Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал мотоциклист, произошла 8 июля в 19 часов 33 минуты в районе дома № 237 «А» по улице Мичуринской города Тамбова. 30-летний мужчина на мотоцикле «KAWASAKI NINJA» столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем «HONDA CR-V» под управлением 60-летнего мужчины.

- В результате ДТП водителя мотоцикла с тяжелыми травмами доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области. - По факту данного дорожно-транспортного происшествия проводится расследование, по результатам которого будут установлены причины и условия совершения происшествия.