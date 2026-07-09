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НовостиПроисшествия9 июля 2026 6:37

В Тамбове мотоциклист протаранил иномарку: мужчина с тяжелыми травмами находится в больнице

Авария произошла на ул. Мичуринской
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мотоциклист получил тяжелые травмы

Мотоциклист получил тяжелые травмы

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал мотоциклист, произошла 8 июля в 19 часов 33 минуты в районе дома № 237 «А» по улице Мичуринской города Тамбова. 30-летний мужчина на мотоцикле «KAWASAKI NINJA» столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем «HONDA CR-V» под управлением 60-летнего мужчины.

- В результате ДТП водителя мотоцикла с тяжелыми травмами доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области. - По факту данного дорожно-транспортного происшествия проводится расследование, по результатам которого будут установлены причины и условия совершения происшествия.

По факту аварии проводят расследование

По факту аварии проводят расследование

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.