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НовостиПроисшествия9 июля 2026 5:27

Тамбовчанин получил судимость за угон чужого авто

В качестве наказания мужчине назначили штраф в 30 тысяч
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Суд вынес приговор жителю Котовска, угнавшему автомобиль. Как следует из материалов дела, 13 марта, воспользовавшись ключами от автомобиля LADA PRIORA без разрешения владельца и необходимых документов на право управления, мужчина запустил двигатель и уехал на этом автомобиле со стоянки.

Вину в преступлении он признал.

- Котовский городской суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели его хищения), – сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области. - Ему назначено наказание в виде штрафа 30 000 руб. в доход государства.