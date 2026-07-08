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НовостиОбщество8 июля 2026 12:28

Тамбовчанке пришлось заплатить штраф, чтобы распоряжаться своей машиной

Судебные приставы наложили на авто запрет регистрационных действий
Марина МАКОВЛЕВА

30-летняя тамбовчанка была осуждена за неправомерный доступ к компьютерной информации и оштрафована на 50 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил в Советское районное отделение судебных приставов города Тамбова.

Специалист выяснил, что у должницы имеется автомобиль.

- Чтобы побудить неплательщицу расплатиться с уголовным штрафом сотрудник ведомства наложил запрет регистрационных действий в отношении автотранспортного средства марки «Hyundai Solaris», - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Женщина оплатила уголовный штраф в полном объеме, после этого запрет был снят.