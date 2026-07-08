В Тамбове продают дом памятник на перекрестке Советской и А. Бебеля

Дом можно прспособить для современного использования Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области.

Инвесторы могут приобрести объект культурного наследия (ОКН) - «Дом жилой» постройки конца XIX века. Историческое здание площадью более 400 квадратных метров может получить новую жизнь и использоваться в широком спектре назначения.

Двухэтажное строение с металлическим балконом, расположенное в Тамбове, недалеко от пересечения улиц Советская и А. Бебеля 64/11 с начала сдавалось в аренду представителям среднего класса. Затем в нём проживал надворный советник и врач-ординатор военного лазарета Н. Ховрин со своей семьёй. После революции дом был национализирован и приспособлен под многоквартирное жильё.

В настоящее время этот объект культурного наследия доступен для приобретения. Его возможно использовать в качестве жилья, апартаментов, арт-объекта, для создания креативного или общественного пространства, организации заведения общественного питания, торговли и медицинского учреждения.

Кадастровая стоимость муниципального объекта составляет 3,4 миллиона рублей. Площадь относящегося к нему земельного участка - 963 квадратных метра. Для его восстановления потребуется около 60 миллионов рублей. Для потенциальных инвесторов финансовым институтом «Дом.РФ» могут предоставляться услуги по льготному кредитованию.

- Более подробная информация о здании, условиях передачи и необходимых для сделки документах доступна во вкладке «Памятники культурного наследия в Тамбовской области» на платформе наследие.дом.рф, – сообщает правительство Тамбовской области.