Тамбовчанин присвоил деньги из забытого кошелька и попался

В полицию рабочего поселка Дмитриевка обратилась 33-летняя местная жительница. Она заявила о краже кошелька.
Как выяснилось, вечером 7 мая ранее судимый житель села Голицино Никифоровского округа шел к родственнику и заметил во дворе кошелек, который хозяйка оставила на качелях. Злоумышленник забрал чужую вещь.
- Находящимися внутри денежными средствами в сумме 2700 рублей мужчина распорядился по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
Тамбовчанин дал признательные показания и показал, где спрятал кошелек.
Возбуждено уголовное дело.