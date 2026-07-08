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НовостиПроисшествия8 июля 2026 10:26

Тамбовчанин присвоил деньги из забытого кошелька и попался

Мужчина признался, что потратил чужие средства
Марина МАКОВЛЕВА

В полицию рабочего поселка Дмитриевка обратилась 33-летняя местная жительница. Она заявила о краже кошелька.

Как выяснилось, вечером 7 мая ранее судимый житель села Голицино Никифоровского округа шел к родственнику и заметил во дворе кошелек, который хозяйка оставила на качелях. Злоумышленник забрал чужую вещь.

- Находящимися внутри денежными средствами в сумме 2700 рублей мужчина распорядился по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Тамбовчанин дал признательные показания и показал, где спрятал кошелек.

Возбуждено уголовное дело.