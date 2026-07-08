Тамбовчанка получала пособия на двух несуществующих детей

В суде рассмотрят уголовное дело, которое возбудили в отношении 41-летней жительницы п. Калинин Тамбовского округа. Она обвиняется в преступлении по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, с марта 2023 года по январь 2026 года женщина незаконно получила меры социальной поддержки на общую сумму более 900 тыс. рублей, предоставив в уполномоченный орган поддельные свидетельства о рождении двоих детей.

Вину в инкриминируемом преступлении фигурантка признала.

- Уголовное дело вместе с иском прокуратуры о возмещении причиненного ущерба направлено в Тамбовский районный суд для рассмотрения по существу, – сообщает региональная прокуратура.