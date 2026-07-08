В Ржаксинском округе отключат свет 9 июля

9 июля в Ржаксинском округе запланированы отключения света в двух населенных пунктах в связи с необходимостью проведения неотложных работ по перетяжке провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Ржаксинская.
Как информирует администрация муниципалитета, с 9.00 до 16.30, будет произведено отключение электроэнергии по следующим адресам районного центра:
- ул. Октябрьская,
- ул. Северная,
- ул. Флотская,
- ул. Заводская,
- ул. Больничная,
- Территория ЦРБ,
- ул. Колхозная,
- ул. Левобережная,
- ул. Южная-2,
- ул. Проезжая,
- ул. Кирпичнозаводская.
КРоме того, отключения затронут деревню Натальевка.
- Отсутствие электричества возможно и на близлежащих улицах, - отметили в администрации Ржаксинского округа.