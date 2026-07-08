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НовостиОбщество8 июля 2026 7:59

Жителю Тамбова пришлось заплатить долги, чтобы вернуть себе машину

Иномарку арестовали из-за неоплаченных налогов и кредитов
Марина МАКОВЛЕВА
Фото УФССП России по Тамбовской области

Фото УФССП России по Тамбовской области

Тамбовчанин лишился машины марки «BMW X5» из-за долга в 253 тысячи рублей по налогам и кредитам.

Исполнительное производство в отношении 37-летнего мужчины было возбуждено в Октябрьском районном отделении судебных приставов. Сотрудник ведомства предупредил должника о применении мер принудительного характера, но тот так и не приступил к погашению задолженности.

- В отношении транспортного средства «BMW X5» неплательщика составлен акт описи и ареста, - сообщает пресс-служба УФССП России по Тамбовской области.

После этого тамбовчанин оплатил долг в полном объеме.