Жителю Тамбова пришлось заплатить долги, чтобы вернуть себе машину

Фото УФССП России по Тамбовской области

Тамбовчанин лишился машины марки «BMW X5» из-за долга в 253 тысячи рублей по налогам и кредитам.

Исполнительное производство в отношении 37-летнего мужчины было возбуждено в Октябрьском районном отделении судебных приставов. Сотрудник ведомства предупредил должника о применении мер принудительного характера, но тот так и не приступил к погашению задолженности.

- В отношении транспортного средства «BMW X5» неплательщика составлен акт описи и ареста, - сообщает пресс-служба УФССП России по Тамбовской области.

После этого тамбовчанин оплатил долг в полном объеме.