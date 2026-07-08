В Мичуринске канализационные стоки затапливают подвалы и дворы частных домов

Фото прокуратуры города Мичуринска

Прокуратура Мичуринска провела проверку по многочисленным обращениям местных жителей о затоплении подвалов и земельных участков придомовых территорий частных домов канализационными стоками. Как выяснилось, причиной стали нарушения со стороны ресурсоснабжающей организации.

- В результате ненадлежащей эксплуатации участка канализационной сети, проходящей по улицам Тамбовская, Филиппова, 8 Марта города Мичуринска, возникали неоднократные аварийные ситуации, - прокомментировали в прокуратуре города Мичуринска.

Ведомство направило в суд иск, который был рассмотрен и удовлетворен. На ресурсоснабжающую организацию возложена обязанность произвести реконструкцию участка канализации протяженностью 1,7 километра.