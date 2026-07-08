Тамбовчанка получила 9 лет колонии за покушение на сбыт наркотиков

Жительницу Тамбовской области осудили за попытку сбыта наркотиков через интернет. Приговор вынесен 2 июля на основе решения присяжных заседателей.

Женщина действовала в составе группы и планировала распространять запрещенные вещества в особо крупном размере, но довести задуманное не смогла — её задержали полицейские, наркотики у нее изъяли.

Суд приговорил фигурантку к 9 годам колонии общего режима, но отсрочил наказание до тех пор, пока её ребёнку не исполнится 14 лет. Также, как сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области, с женщины взыскали 3 070 000 рублей — стоимость автомобиля, который она использовала при совершении преступления.