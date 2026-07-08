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НовостиПроисшествия8 июля 2026 6:44

Тамбовчанка за рулем легковушки при развороте врезалась в КамАЗ

В аварии пострадал 8-летний мальчик
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Легковушка врезалась в большегруз

Легковушка врезалась в большегруз

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал ребенок, произошла 7 июня в четыре часа дня на 37 километре автодороги «Тамбов-Пенза» в Рассказовском муниципальном округе. 42-летняя водитель автомобиля «ВАЗ 2110» при развороте столкнулась с автомобилем «КамАЗ» под управлением 40-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении.

- В аварии получил травмы 8-летний мальчик, который находился в «ВАЗ 2110», ребенка с различными травмами доставили в больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.

В аварии пострадал 8-летний мальчик

В аварии пострадал 8-летний мальчик

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.