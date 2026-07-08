Тамбовчанка за рулем легковушки при развороте врезалась в КамАЗ

Легковушка врезалась в большегруз Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал ребенок, произошла 7 июня в четыре часа дня на 37 километре автодороги «Тамбов-Пенза» в Рассказовском муниципальном округе. 42-летняя водитель автомобиля «ВАЗ 2110» при развороте столкнулась с автомобилем «КамАЗ» под управлением 40-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении.

- В аварии получил травмы 8-летний мальчик, который находился в «ВАЗ 2110», ребенка с различными травмами доставили в больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.