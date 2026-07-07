Житель Тамбова пожаловался на затопленный подвал и мусор в местах общего пользования

Житель многоквартирного дома в Тамбове обратился в Роспотребнадзор с жалобой на управляющую организацию. Он сообщил, что подвал дома залит канализационными стоками, а места общего пользования захламлены.

После проверки специалисты обнаружили мусор на ступенях у входа в подвал, в самом подвале — следы сточных вод в виде высохших корок, строительный мусор и влажный грунт. Технический этаж и лестничные площадки также оказались загрязнены, что является нарушением санитарных правил.

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области обратилось в суд с требованием обязать управляющую компанию устранить нарушения: провести очистку, санитарную обработку и дезинфекцию в течение 30 дней после вступления решения в силу. Октябрьский районный суд Тамбова удовлетворил иск полностью.