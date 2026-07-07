В Тамбове проверяют маршруты школьных автобусов

Маршруты должны привести в порядок к новому учебному году Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова.

В Тамбове для удобства ребят и родителей между школами и недавно присоединенными к городу сельскими территориями курсируют специализированные школьные автобусы средней вместимости. Время прибытия и отбытия связано со школьным расписанием. В пути школьников в каждом автобусе сопровождает педагог. Списочный состав детей на каждый автобус также определен заранее.

7 июля представители администрации города Тамбова и сотрудники государственной автомобильной инспекции провели обследование 7 ключевых маршрутов школьных автобусов, которые обеспечивают ежедневный подъезд к образовательным учреждениям 183 школьников, проживающих на сельских территориях.

Рабочая группа проехала по утвержденным школьным маршрутам, по которым будут возить детей в новом учебном году. Особое внимание обращали на целостность и сохранность дорожного полотна, на наличие дорожных знаков и разметки.

- Обследование школьных маршрутов завершилось составлением акта с перечнем выявленных недочетов, которые ответственные службы должны будут устранить к началу учебного года, – сообщает пресс-служба администрации Тамбова.