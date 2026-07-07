В Тамбовской области застройщики всё чаще вводят дома в эксплуатацию

По данным регионального отделения Банка России на 1 июня этого года, в Тамбовской области действуют почти 2 тысячи счетов эскроу с остатками 7,2 млрд рублей. За пять месяцев текущего года их количество сократилось на 8,6% (с 2 176 на начало года), а объём средств на них уменьшился на 4,2%.

При этом число раскрытых счетов эскроу увеличилось с 6 925 до 7 747, что свидетельствует о вводе жилья в эксплуатацию и получении застройщиками средств дольщиков. С начала года сумма перечисленных с раскрытых счетов средств выросла на 3,5 млрд рублей, достигнув почти 27,2 млрд.

Для строительства девелоперы используют собственные и заёмные средства. На 1 июня банки открыли застройщикам 22 кредитные линии на общую сумму 7,9 млрд рублей.

В тамбовском отделении Банка России отмечают, что динамика счетов эскроу в регионе подтверждает стабильную работу механизма проектного финансирования. Средства людей надёжно защищены: они застрахованы на сумму до 10 млн рублей, а раскрытие счетов происходит только после ввода дома в эксплуатацию.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, на начало июля с использованием эскроу возводится 61 дом общей площадью более 315 тысяч кв. м. на 6 тысяч квартир. За январь–июнь 2026 года введено 15 домов общей площадью 78 тысяч кв. м. жилья.