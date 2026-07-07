Тамбовчанин устроил дебош в ресторане и оскорбил сотрудников вневедомственной охраны

Следственные органы СК РФ по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 57-летнего мужчины. Его обвиняют в хулиганстве и публичном оскорблении представителей власти.

Вечером 16 мая 2026 года нетрезвый обвиняемый зашел в ресторан и в грубой форме потребовал, чтобы официанты принесли ему спиртное.

- После этого он продолжил вести себя вызывающе и агрессивно в отношении других посетителей, высказывая угрозы применения насилия, - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны, которые попытались остановить нарушителя и заставить его покинуть заведение, но мужчина стал публично оскорблять их. Хулигана с трудом вывели на улицу и передали сотрудникам полиции.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

- Вину фигурант признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации, - прокомментировали в Рассказовской межрайонной прокуратуре.

Собранные доказательства позволяют направить уголовное дело в суд.