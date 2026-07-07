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НовостиПроисшествия7 июля 2026 11:44

В Тамбове состоится суд над наркокурьером, доставившим крупную партию запрещенных веществ из Санкт-Петербурга

Наркотики были спрятаны под обшивкой двери автомобиля
Марина МАКОВЛЕВА
Фото прокуратуры Тамбовской области

Фото прокуратуры Тамбовской области

Прокуратурой Тамбовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего мужчины. Жителя Санкт-Петербурга обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков через интернет в особо крупном размере.

По версии следствия, в феврале 2026 года обвиняемый получил в Санкт-Петербурге оптовую партию запрещенных веществ, действуя по указанию соучастника, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Синтетические наркотики предназначались для незаконного сбыта в Тамбовской и Белгородской областях.

Мужчина приехал в Тамбов на арендованном автомобиле. На улице Бастионной его задержали сотрудники наркоконтроля.

- В ходе досмотра автомобиля под дверной обшивкой правоохранители обнаружили и изъяли более 4,6 кг запрещенных веществ, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд города Тамбова.