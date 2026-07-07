Тамбовчанину пришлось вернуть незаконно купленный участок

В Инжавинском районном суде в ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что при проведения торгов в 2025 году местный житель приобрел у администрации Инжавинского муниципального округа участок, государственная собственность на который не разграничена, на сумму около 1,5 млн руб.

Земельный участок площадью 5000 кв. м. продавать было нельзя, его можно было передать лишь в аренду.

- Суд признал сделку ничтожной, обязал покупателя возвратить земельный участок администрации Инжавинского муниципального округа, а администрацию — возвратить денежные средства покупателю, – сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.