При проверке тамбовчан, владеющих оружием, росгвардейцы выявили четыре нарушения

С 29 июня по 5 июля сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Тамбовской области проверили около 70 владельцев оружия. Выявлено 4 административных правонарушений в области оборота оружия и патронов к нему, изъято 4 единицы оружия, добровольно люди сдали 5 единиц оружия.

- В июне проведено около 400 проверок обеспечения условий сохранности оружия его владельцами, по результатам которых к административной ответственности привлечено более 30 человек, – сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области. - За допущенные нарушения изъяли порядка 30 единиц гражданского оружия, в правоохранительные органы люди добровольно сдали 15 единиц оружия.