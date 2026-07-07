Тамбовчан приглашают отпраздновать День семьи, любви и верности

Программа праздника Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова.

8 июля в стране отмечают День семьи, любви и верности. Для тамбовчан приготовили разнообразную праздничную программу, основной площадкой для которой станет Сквере Музыкантов. Мероприятия стартуют здесь в 11 часов и продлятся до 20 часов.

11:00–15:00 «Семья – начало всех начал»: Торжественная регистрация 15 пар в русском стиле, выставка работ художественных школ и библиотек, интерактив с роботом-художником.

14:00–20:00 Деловая программа «Место семейных ценностей»: обсуждение воспитания детей, финансовой грамотности, активного долголетия и традиций национальных диаспор. Практикумы по кулинарии и созданию семейного стиля.

15:00 Детский концерт «Ромашковое счастье»: выступления дошколят, игровая зона и мастер-классы.

17:00 Программа «Признание Тамбову»: опыт от национальных семейных династий.

17:30 Концерт оркестра им. В.И. Агапкина «Все начинается с любви» и мастер-класс диджеинга для подростков.

19:00 Праздничный концерт «В сердце живет любовь»: чествование пар, проживших в браке более 25 лет, вручение медалей «За любовь и верность».

В Парке «Ласки» с 18:00 до 21:00 пройдет семейный фестиваль «Родные – любимые»: молодежная сцена, спортивные эстафеты, настольные игры, кино под открытым небом.

Ранее мы писали о праздничной программе ко Дню семьи, любви и верности, которая пройдет в городском парке культуры.