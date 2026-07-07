Тамбовчанина, сорвавшего дикорастущую коноплю и продавшего часть марихуаны соседу, будут судить

Фото прокуратуры Никифоровского района

Прокуратура Никифоровского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего мужчины. Местный житель обвиняется в незаконном сбыте наркотиков, а также незаконных приобретении и хранении запрещенных веществ в значительном размере.

По версии следствия, в октябре 2025 года обвиняемый собрал на берегу реки Польной Воронеж части растения конопли. Мужчина высушил «урожай» и хранил его в гараже на своем участке.

- В дальнейшем он продал около 30 граммов марихуаны своему знакомому, а оставшуюся часть наркотического средства хранил для собственного потребления, - сообщает прокуратура Никифоровского района.

Фигурант признал вину. Уголовное дело будет рассмотрено по существу Никифоровским районным судом.