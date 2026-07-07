Тамбовчанка лишилась телефона, оставив его без присмотра на пляже

6 июля в полицию Сосновского района обратилась жительница села Правые Ламки. Она рассказала, что ее дочь, отдыхавшая на пляже у реки Челновая, оставила без присмотра свой телефон, а после не нашла его на месте.

Под подозрением полицейских оказался безработный 48-летний местный житель, который уже был неоднократно судим.

- Распорядиться похищенным злоумышленник не успел, телефон был изъят у мужчины недалеко от места его проживания, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведется проверка подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений. Возбуждено уголовное дело о краже.