Тамбовчанина будут судить за подготовку диверсий

Мужчину обманом склонили к преступлению

В прокуратуре Тамбовской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя г. Мичуринска, которого обвиняют в преступлении по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия), ч. 1 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии).

По данным следствия, в 2025 году мужчину обманом склонили к совершению диверсий на территории региона. Для этого ему передали координаты объектов энергетической инфраструктуры и поставили задачу по их повреждению.

Диверсант. Тамбов.

Довести до конца задуманное фигурант не смог, так как его задержали правоохранители. Уголовное дело расследовали в УФСБ России по Тамбовской области.

- Уголовное дело направлено в Тамбовский областной суд для рассмотрения по существу, – сообщает региональная прокуратура.

Видео УФСБ России по Тамбовской области