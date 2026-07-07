Тамбовчанин продал иномарку, чтобы избежать ее конфискации

Сотрудники Тамбовского районного отделения судебных приставов взыскали с тамбовчанина 1,5 млн рублей за продажу иномарки, подлежавшей конфискации.

Житель Тамбова был признан виновным в повторном управлении машиной в состоянии опьянения. Его автомобиль марки «Hyundai Creta» был конфискован в доход государства, но мужчина успел сбыть транспортное средство.

- В связи с этим суд постановил конфисковать 1 млн 500 тысяч рублей в качестве эквивалента ее стоимости, - пояснили в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Судебный пристав возбудил исполнительное производство и наложил арест на банковские счета должника. После этого мужчина оплатил задолженность в полном объеме.