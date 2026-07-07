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НовостиПроисшествия7 июля 2026 6:47

В Тамбове 15-летний подросток угнал питбайк и уехал на нем домой

Полицейские отыскали транспортное средство и угонщика
Марина МАКОВЛЕВА

В Тамбове полицейские оперативно раскрыли угон питбайка. Инцидент произошел в северной части города.

Как выяснилось, к преступлению причастен 15 летний молодой человек, приехавший в областной центр из села. Он заметил стоявшее у столба транспортное средство и решил прокатиться.

- Он замкнул провода, запустил двигатель и уехал на питбайке обратно к себе домой в деревню, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время транспортное средство изъято и возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело.