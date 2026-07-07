Тамбовчанина, который похитил деньги знакомого под предлогом помощи с получением прав, пойдет под суд

В суде Уваровского округа рассмотрят уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя, который обвиняется в преступлении по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, в ноябре 2025 года мужчина согласился оказать содействие своему знакомому в получении водительских прв без обучения и сдачи экзаменов, похитив таким образом у него 220 тыс. рублей.

Вину в преступлении фигурант признал, причиненный ущерб возместил.

- Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Уваровский районный суд, – сообщает прокуратура Тамбовской области.