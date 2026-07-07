В Тамбове нашелся покупатель на историческое здание по ул. Студенецкой, 9Ж

Новый собственник должен восстановить памятник Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова.

В Тамбове с помощью механизма продажи памятников «за 1 рубль» реализовали еще один исторический дом.

Как сообщили в городской администрации, реализовано основное здание, входящее в ансамбль «Красные казармы», на улице Студенецкой, 9Ж. Постройка 1902 года, возведённая для Борисоглебского резервного батальона, долгие годы служила жилым домом, затем была расселена и признана аварийной. 6 июля у здания появился новый собственник — ООО «Возрождение». Торги состоялись, объект продан за 3,3 миллиона рублей. Новый владелец принял обязательства провести полный комплекс работ по сохранению и приспособлению здания для современного использования.

За последние два года с помощью механизма реализации исторических зданий «за рубль» собственников обрели 11 объектов культурного наследия. Правда, два здания возвращены в муниципальную собственность из-за неисполнения условий конкурса.

- В текущем году планируем найти новых хозяев для зданий на Советской, 64, Октябрьской, 30, жилого дома на Октябрьской, 59, казарм на Астраханской, 176Б и ещё одного дома на Октябрьской, 43, – говорит глава администрации Тамбова Максим Косенков.