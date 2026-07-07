Над Тамбовской областью сбили беспилотник

По данным Минобороны, в течение ночи, в период с 20 часов 6 июля до 8 часов 7 июля, дежурные средствами ПВО перехватили над Тамбовской областью беспилотный летательный аппарат. Всего же за этот период уничтожили 452 украинских дрона самолетного типа. Атаки отразили также над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.