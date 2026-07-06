В Тамбове устраняют перепады высот между пешеходной зоной и дорогой вблизи социальных объектов

Фото администрации города Тамбова

В Тамбове проведены работы по занижению бордюра и организации плавного сопряжения на улице Советской, 194.

- Эти мероприятия - часть системной работы по формированию доступной городской среды для маломобильных групп населения, - отметили в администрации города Тамбова.

Уточняется, что работы проводятся по нормативам. Так, перепад между пешеходной зоной и дорогой не должен превышать 1,5 сантиметра. В первую очередь, плавные примыкания важны у социальных объектов - школ, детских садов, больниц, библиотек.

Также в городском руководстве рассказали, что ранее аналогичные работы были проведены на Моршанском шоссе у поликлиники №5, на улицах Карла Маркса, 234 и Ванина, где располагается культурно-досуговый центр «Мир».