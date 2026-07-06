В Тамбове на несколько часов отключат свет

В Тамбове 7 июля в связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики будет временно прекращено электроснабжение по некоторым адресам.
Центральная диспетчерская Тамбова информирует об отключениях по следующим улицам:
9.00-15.00
- Лесная, д. 1-21, 2-14;
- Елецкая, д. 1-54;
- Ерофеевская, д. 20-22;
- Гастелло, д. 2-8;
- Дегтярева, д. 39-51, 42-58;
- Пионерская, д. 5А, 10Б;
- Советская, д. 5А;
- Уборевича, д. 9-11;
- Красноармейская пл., д. 5-7А;
9.00-11.30
- Пролетарская, д. 189;
- Интернациональная, д. 54-56.
9.00-13.00
- Студенецкая, д. 2А-6;
- Советская, д. 122-124;
- Октябрьская, д. 9А-9В;
- К. Маркса, д. 161Б.