В Тамбове на несколько часов отключат свет

В Тамбове 7 июля в связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики будет временно прекращено электроснабжение по некоторым адресам.

Центральная диспетчерская Тамбова информирует об отключениях по следующим улицам:

9.00-15.00

- Лесная, д. 1-21, 2-14;

- Елецкая, д. 1-54;

- Ерофеевская, д. 20-22;

- Гастелло, д. 2-8;

- Дегтярева, д. 39-51, 42-58;

- Пионерская, д. 5А, 10Б;

- Советская, д. 5А;

- Уборевича, д. 9-11;

- Красноармейская пл., д. 5-7А;

9.00-11.30

- Пролетарская, д. 189;

- Интернациональная, д. 54-56.

9.00-13.00

- Студенецкая, д. 2А-6;

- Советская, д. 122-124;

- Октябрьская, д. 9А-9В;

- К. Маркса, д. 161Б.