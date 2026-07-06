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НовостиПроисшествия6 июля 2026 14:34

В Тамбовской области состоится суд над виновником смертельного ДТП

Прицеп грузовика, за рулем которого находился мужчина, занесло на встречную полосу
Марина МАКОВЛЕВА
Фото прокуратуры Тамбовской области

Фото прокуратуры Тамбовской области

Прокуратурой Тамбовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего мужчины. Житель Воронежа обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

10 декабря 2025 года подсудимый ехал по трассе Р-193 «Воронеж - Тамбов». На 205 км дороги его грузовик занесло.

- Обвиняемый допустил выезд на обочину, где управляемый им грузовой автомобиль потерял курсовую устойчивость, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

Полуприцеп вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем УАЗ-31512. 71-летний водитель «УАЗа» скончался на месте.

Уголовное дело рассмотрит Тамбовский районный суд.