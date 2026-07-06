В Тамбовской области состоится суд над виновником смертельного ДТП

Фото прокуратуры Тамбовской области

Прокуратурой Тамбовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего мужчины. Житель Воронежа обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

10 декабря 2025 года подсудимый ехал по трассе Р-193 «Воронеж - Тамбов». На 205 км дороги его грузовик занесло.

- Обвиняемый допустил выезд на обочину, где управляемый им грузовой автомобиль потерял курсовую устойчивость, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

Полуприцеп вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем УАЗ-31512. 71-летний водитель «УАЗа» скончался на месте.

Уголовное дело рассмотрит Тамбовский районный суд.