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НовостиОбщество6 июля 2026 14:18

Семья тамбовчан из четырех человек ютилась на 17,6 кв. метрах

Вопрос переселения из аварийного жилья не решался долгое время
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Прокуратура Тамбовской области провела проверку исполнения жилищного законодательства и выяснила, что с 2018 года семья из четырех человек ютится в муниципальной квартире площадью 17,6 кв. м и стояла на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении.

Впоследствии жилье было признано аварийным и подлежащим сносу, однако вопрос их переселения длительное время не решался.

Прокуратура внесла представление с требованием предоставить семье вне очереди благоустроенное жилое помещение по договору социального найма, отвечающее нормативным требованиям.

- В настоящее время людям предоставлена благоустроенная трехкомнатная квартира, – сообщает прокуратура Тамбовской области.