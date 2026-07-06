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НовостиОбщество6 июля 2026 14:08

Тамбовчанин, не плативший штрафы ГАИ, остался без иномарки

«Mercedes-Benz» должника отправили на спецстоянку
Марина МАКОВЛЕВА
Фото УФССП России по Тамбовской области

Фото УФССП России по Тамбовской области

В отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по городу Тамбову и Тамбовскому району в отношении 35-летнего мужчины, не платившего штрафы ГАИ, было возбуждено 28 исполнительных производств. В отношении должника было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора на сумму 47 тысяч рублей.

Во время совместного рейда с сотрудниками Госавтоинспекции судебный пристав произвел арест машины должника марки «Mercedes-Benz». Автомобиль был эвакуирован на спецстоянку.

- Если мужчина не погасит задолженность в полном объеме, автомобиль принудительно реализуют, - уточнили в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.