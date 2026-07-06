В Тамбове рецидивист обокрал два магазина за один день

В Тамбове сотрудники уголовного розыска задержали 38 летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в двух кражах за один день.

По данным УМВД России по Тамбовской области, злоумышленник проник в торговый зал продуктового магазина и вынес товары на 8 тысяч рублей.

- Не прошло и нескольких часов, как он совершил аналогичное преступление в другом магазине: оттуда мужчина вынес электроинструменты стоимостью 14 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Личность подозреваемого была оперативно установлена. Возбуждено уголовное дело.