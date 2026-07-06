За неделю в Тамбовской области произошли 6 коммунальных аварий

6 июля министр ТЭК и ЖКХ Константин Шульгин сообщил об инцидентах за период с 22 июня по 5 июля. За это время было зафиксировано 263 учетных события, в том числе 6 аварий.

Наиболее уязвимой, из-за неблагоприятных погодных условий, оказалась сфера электроснабжения. Было зарегистрировано 131 происшествие. Самый продолжительный период отключения составил 15 час 8 минут.

В сфере холодного водоснабжения - 40 инцидентов, в том числе 3 аварии.Их фиксировали на территории Ржаксинского, Инжавинского муниципальных округов и в г. Мичуринск. Наиболее сложной ситуация остается в Инжавском округе по причине запесочевания скважины в д. Коноплянка. Остается отключенным от централизованного водоснабжения 31 дом. Подвоз воды организовали.

Ситуация в сфере холодного водоснабжения по г. Тамбову остается напряженной ввиду того, что повреждение на водоводе, идущем от ВЗУ-2, до настоящего времени остается не устраненным. Организовано перераспределение потоков воды от других источников.

Горячее водоснабжения и теплоснабжение – 79 происшествий, в том числе 3 аварии. В сфере горячего водоснабжения 3 аварии имели место на территории г. Тамбова по причине низкого давления холодной воды.