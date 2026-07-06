Тамбовчанина будут судить за хранение электронных сигарет

В суде вынесут приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего тамбовчанина, которого обвиняют в преступлении по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта никотинсодержащей продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, в крупном размере).

По версии дознания, в прошлом году мужчина приобрел на рынке в Москве никотинсодержащую продукцию без маркировки, которую привез в арендованный павильон, расположенный в городе Рассказово, с целью дальнейшей продажи.

В октябре 2025-го полицейские пресекли незаконную деятельность фигуранта, хранившего немаркированную продукцию. Из незаконного оборота было изъято более 300 электронных систем доставки никотина, порядка 100 шт. жидкостей к ним и 11 картриджей. Свою вину он признал.

- Уголовное дело направлено в Рассказовский районный суд для рассмотрения по существу, – сообщает прокуратура Тамбовской области.