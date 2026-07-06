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НовостиПроисшествия6 июля 2026 10:11

Тамбовчанина оштрафовали за выдачу больничных за деньги

Мужчина выдал «липовые» листки нетрудоспособности пятерым пациентам
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Жердевского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего мужчины. Местный житель признан виновным в получении взяток.

- В 2025 году подсудимый совершил незаконные действия в виде выдачи (формирования) листков нетрудоспособности пяти гражданам без их фактической явки и проведения осмотра, - сообщает прокуратура Жердевского района.

Общая сумма полученного незаконно вознаграждения составила 24 тысячи рублей.

Подсудимый признал вину. Его оштрафовали на 40 тысяч рублей с конфискацией суммы взятки в доход государства.